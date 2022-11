Bibi szerinte sokat küzdött, hogy kapcsolatuk elérjen erre a szintre, közben a kiesett játékos elárulta, biztos nem lesz folytatása a villarománcnak.

Fotó: RTL Klub

Szombat este azonnali hatállyal, párbaj nélkül távozott a Való Világ 11 első kiesője, Lamin, akinek botrányos magatartását nem tolerálták jól a nézők, így őt küldték haza a szimpátiaszavazáson. Ennek hírét a villalakók meglepődve fogadták, és már a búcsú pillanatai alatt is eltört többeknél a mécses, Lamin távozása után pedig benti kedvese, Bibi borult ki teljesen. A két fiatal már a legelső este összemelegedett, miután csúnyán összevesztek az ágyak leosztását illetően, de vitáiktól később is előfordult, hogy hangos volt a villa. Ezt maga a 21 éves játékos is belátta:

„Nagyon viharos volt Laminnal a kapcsolatunk, viszont úgy éreztem, hogy annyira felfelé ível már, és annyival másabb lett felém. Ezért is bántott nagyon, hogy ő ment haza” – kezdte Bibi, akit először Kriszti, majd Lissza próbált vigasztalni, de rögvest kitört belőle a sírás újra, amint megtalálta a srác egyik ottmaradt pólóját.

„Nagyon csalódott voltam, mert végre a kapcsolatunk elért egy olyanra, amiért annyit küzdöttem én lelkileg, annyit küzdöttem ezért az egészért. Most már tök normálisak voltunk egymással. Ő is tök sokat fejlődött. Úgy érzem, mintha kiszakítottak volna belőlem egy darabot” – vallotta be a lány, hozzátéve: Lamin olyan biztonságot adott neki, mint kevesek.

Románcuk jövőjéről egyébként őt is is megkérdezték kiesése után.

„Ez ennyi volt szerintem, ha kijövünk, akkor semmi nem lesz. Most legutoljára mondtam, hogy meglátogatom, de szerintem abból sem lesz semmi, sőt biztos.”