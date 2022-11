Erről maga a fiatal színésznő mesélt most.

Fotó: Instagram

Még egy hete sincs, hogy megérkezett a Netflix kínálatába a Wednesday, az Addams family spinoffsorozata, de azonnal a közönség kedvencévé vált, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, több rekordot is behúzott rögtön. A hatalmas érdeklődés közepette a figyelmes nézők ki is szúrtak nemrég egy elég aprócska, de annál ijesztőbb részletet: Wednesdayt, pontosabban az őt alakító Jenna Ortegát szinte lehetetlen pislogáson kapni az egész évad alatt. Ennek okáról most maga az ifjú színésznő mesélt.

„Egy jelenetet úgy csináltam végig az első forgatási hetek egyikében, hogy egyáltalán nem pislogtam, ami után Tim [Burton] azt mondta: »Nem akarom, hogy többé pislogj«” – kezdte Ortega a TeenVogue-nak, hozzátéve: ez egyébként nem volt tudatos lépés tőle, még csak fel sem tűnt addig neki, annyira ellazította az arcizmait. Ennek segítségével próbálta a későbbiekben is folyamatosan nyitva tartani a szemét.

„Timnek nagyon tetszett a Kubrick-féle bámulás, amikor a szemöldökömön keresztül néztem, egy kicsit ijesztő volt. Azt hiszem, valami ilyesmit vált ki a nem pislogás is” – mesélte a színésznő.