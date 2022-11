Egy esküvői fotós ezer dollárt kaszál, miután megtalálta a jövedelmező piaci rést: olyan boldog párokról készít felvételeket, akik síelés közben kötik össze az életüket. A 29 éves Gabrielle Stowe mostanra akár nyolcezer dollárt is elkér a havas felvételekért, miután 2019 decemberében létrehozta a Ski The Day nevű vállalkozását. Rájött, hogy senki más nem fotózza az ifjú házasokat a lejtőkön, miután Wyomingban végzett egy ilyen munkát. És három évvel később azt mondja, hogy a kereslet minden eddiginél nagyobb, sőt az Egyesült Államokon belülről és külföldről is érkeznek felkérések.

A hófödte lejtőkön készült képeket itt tekintheti meg: