Istenes Bence podcastjének legújabb részében, amely hétfő este került fel a YouTube-ra, a műsorvezető Kovácsovics Fruzsinával, Puskás-Dallos Petivel és Frohner Fecóval beszélgetett. Az IstenEst friss epizódjában szóba került a Dancing with the Stars, a ValóVilág és a Celeb vagyok, ments ki innen! is, utóbbi már csak azért is, mert Fohner Fecó a második helyen végzett a szériában, Puskás-Dallos Peti pedig egykor a műsorvezetője volt a realitynek.

Bár erre mintha nem lenne túl büszke.

„Azt jobb is, ha elfelejtjük” – értékelte a saját szerepét Puskás Peti, mire Istenes Bence megjegyezte:

Most Balázsék sem voltak sokkal jobbak.

Puskás-Dallos Peti erre csak annyit válaszolt, hogy „annyi botrányom nem volt, mint nekik”.

Ezzel minden bizonnyal Vadon Jani megütközést keltő jelenetére utaltak, amikor egy Pedro nevű, magyarul nem beszélő kolumbiai kisfiúnak a műsorvezető minden mondatára „Sí, Senor!-ral” kellett válaszolnia.