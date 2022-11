Bár az internetezők egyáltalán nincsenek elragadtatva Billie Eilish és új kedvese, Jesse Rutherford kapcsolatától (főleg a köztük lévő közel 11 év korkülönbség miatt), az énekesnő, úgy tűnik, boldogabb, mint valaha. Erről ő maga mesélt a Vanity Fairnek adott friss interjújában, amit egyébként minden évben megismétel, immáron zsinórban hatodjára.

„Sikerült eljutnom egy olyan pontig az életemben, hogy nemcsak ismer engem a legszexibb élő ember, de még fel is szedtem” – kezdte izgatottan Eilish, aki még most sem hiszi el teljesen, hogy a The Neighbourhood frontemberével randizik.

„Jesse Rutherford! Összejöttem vele, én bizony! Megszereztem őt!” – nevetett a popsztár, aki ezután meg is tapsoltatta magát a stábtagokkal.

Mint mesélte, rengeteg a közös bennük új párjával, például az, hogy az érintés a szeretetnyelvük, így nagyon sokat jelent számára, ha fizikailag is közel tudhatja magához barátját. Ezen kívül fontosnak tartja, hogy Rutherford tiszteli a szabadság, illetve a személyes tér iránti vágyát is, megbízik benne, és legalább annyira csodálja őt, mint fordítva.

„Nagyon boldog és izgatott vagyok! Engem nagyon inspirál ez a személy, és tudod, őt is inspirálom én, ami király dolog” – vallotta be Eilish.