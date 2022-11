Catherine Ommanney a Nem átlagos feleségek-univerzumból közepesen ismert valóságshow-hős, aki a Real Houseviwes of DC szériájával vált (viszonylag) ismertté. A brit születésű családanya most újra reflektorfénybe került, miután a The Sunnak azt állította, hogy 36 éves korában, kétgyermekes anyaként hónapokig tartó „szenvedélyes” viszonyba keveredett az akkor 21 éves Harry herceggel.

Ommanney azt állítja, azért tálalt most ki, mert attól tart, Harry herceg hamarosan megjelenő önéletrajzi könyvében nem szerepel majd a románcuk. Mint elmondta, Harryvel a London Art Barban ismerkedett meg, és azonnal érezte kettejük között a kémiát.

Az étteremből egy közös ismerősük lakására mentek, ahol

Harry szendvicset készített neki,

tizenöt percen át játékból birkóztak,

majd távozóban a herceg élete legjobb csókjában részesítette.

Harry akkoriban Chelsey Davy-vel járt, így a hónapokon át tartó, „szenvedélyes” kapcsolatuk sosem került nyilvánosságra. De Ommanney szerint a herceg annyira nem is volt az esete:

Ha tíz évvel idősebb és nem a királyi család tagja, ő lett volna a tökéletes férfi számomra

– mondta a brit bulvárlapnak.