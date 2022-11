Leland és Holden le sem tagadhatnák édesapjukat, pont úgy néznek ki, mint Fraser az ő korukban!

Fiai kíséretében érkezett Brendan Fraser legújabb, A Bálna című filmje vetítésére kedd este New Yorkba. A színész két fiatalabbik gyermekével, a 16 éves Lelanddel, valamint a 18 éves Holdennel vonult végig a vörös szőnyegen, akik nem csak kész férfivá váltak az elmúlt években, de vonásaikban is egyre inkább hasonlítanak híres édesapjukra. Nem is csoda, hogy már a modellipar is felfedezte őket.

A jóképű srácok mellett a netezők sem tudtak elmenni szó nélkül, az erős géneken ámuló kommentek mellett többen meg is jegyezték, vevők lennének egy Múmia-remake-re a testvérek főszereplésével.

Frasernek van egyébként egy harmadik fia is, Griffin, aki immáron 20 éves, és szintén ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt.