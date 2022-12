Újabb fontos téma foglalkoztatta az egymással versengő hölgyeket.

Fotó: TV2

A legutóbbi epizódhoz érve érezhetően felgyülemlett a feszültség a Nagy Ő-ben, ugyanis az Árpa Attila kegyeiért versengő hölgyek közt egyre jobban megmutatkoznak az egymással szembeni kisebb-nagyobb ellentétek. A színész ezúttal kénytelen volt a rózsaceremónia előtt szemtől szembe tisztázni a versengő nőkkel több dolgot is, ahol az is kiderült, minként vélekedik, a lányok által természetes és mű nőként megnevezett kérdés esetében.

Az én fejemben nem létezik, ilyen, hogy természetes, vagy nem. Az, ami itt bent van az úgyis fontosabb számomra. Én ezzel nem foglalkozom, ez egy fölösleges téma jelenleg

– tette helyre a cicaharcot a Nagy Ő, amivel talán csak még jobban kiélezte az egymás iránti ellenszenveket a háttérben taktikázó lányok között.

Árpa Attila rózsaosztásánál sem volt kevesebb a dráma, ezúttal Orsi és Fruzsi maradt rózsaszál nélkül, utóbbinál Mimi még könnyeket is hullajtott, és megfogadta, hogy innentől kieső barátnője miatt is megnyeri a versenyt. Az utolsó rózsát pedig a vetélytársait is megosztó Metta kapta, aki így tovább folytathatja a versengést a többi öt lánnyal.