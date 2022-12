Aisha Ali, egy harmincas anyuka azt mondja, az emberek megállítják az utcán, mert annyira hasonlít Kim Kardashianra. Aisha elmondása szerint, még csak a húszas évei elején járt, amikor először hasonlították a valóságshow-sztárhoz. Mivel épp akkor költözött Londonba Pakisztánból, fogalma sem volt, kiről beszélnek az emberek, ezért nem vett róla tudomást. De a több tucatnyi komment után a most harminchat éves Aisha úgy döntött, hogy utánanéz Kimnek az interneten, és most már ő is meglátta a hasonlóságot. Bár azt mondja, „hízelgőnek” találja az összehasonlítást, de neveltetése miatt nem szereti, ha az emberek ilyen szemmel nézik. A 42 éves Kim, aki a világ egyik legismertebb híressége, jól ismert gömbölyded alakjáról. „Voltak, akik azt mondták nekem: »Ó, Istenem, azt hittem, hogy te vagy Kim«. ” – mondta a Kingstonból származó Aisha, akivel nem egyszer közös szelfit is akartak készíteni.

10 Galéria: Aisha Ali a kim Kardashian hasonmás Fotó: Emma Trimble / Northfoto