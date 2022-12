Erős géneket örökölt édesanyjától Violet.

Több sztárvendéget is fogadott csütörtök este egy vacsorára a Fehér Ház, köztük Jennifer Garnert, aki Ben Affleckkel közös lányával, Violettel érkezett az eseményre.

Az épp 17. születésnapját ünneplő tinédzser ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt, így a netezők igencsak rácsodálkoztak arra, milyen nagy is már a sztárpár gyermeke. Violet azonban nemcsak felnőtt, de a továbbra is elképesztően csinos édesanyja kiköpött hasonmásává is vált – a kommentelők szerint úgy festenek egymás mellett, mintha csak testvérek lennének, többen pedig azt pedzegették, Violet tökéletesen alakíthatta volna a Hirtelen 30 fiatal Jennáját.

„Melyikük is Jennifer?”

„Az anyukája klónja!” – érkeztek a hozzászólások a kép alá.