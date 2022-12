Kalapács alákerül a filmkedvelőknek nagyon is ismerős, lenyűgözően futurisztikus Batmobil, amely a két klasszikus Michael Keaton főszereplésével készült Batman-filmben is szerepelt, amit most másfél millió dollárért kínálnak eladásra. A teljesen elektromos, üvegszálas karosszériájú járművet egy szuperhősös tematikájú kaszkadőr showban, a Six Flags nevű műsorsorozatban is bemutattak Amerika szerte. A lenyűgöző egyedi építményt a pilótafülke mögötti rejtett kaszkadőrfülkével tervezték, hogy azt az illúziót keltse, hogy a jármű vezető nélküli, és hangutasításokkal irányítható. A megjelenése ellenére környezetbarát az elektromos hajtásláncának köszönhetően, a kipufogóba pedig még egy funkcionális lángszóró is be van építve. Az autót eredetileg Keaton használta az 1989-es Batmanben, amelyet Tim Burton rendezett, illetve annak folytatásában, az 1992-es Batman visszatérben.

