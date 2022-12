A Nagy Ő hajrájába kerültünk, ugyanis már csak két lány versenyez Árpa Attila szívéért. Hétfőn véget ér az abszurd társkeresés, a producernek döntenie kell, hogy két lányból kivel töltené szívesebben az idejét – amíg kiderül, hogy nem illenek össze, és egy újabb A Nagy Ő bizonyítja nekünk, hogy tévés valóságshowban nem lehet szerelmet kierőszakolni.

Valószínűleg az utolsó két valódi nagy ő, aki kereskedelmi televíziónál találta meg a szerelmet, az Puskás Peti, aki az X-Faktor zsűriben szeretett bele Dallos Bogiba, és Istenes Bence, aki Csobot Adélt hódította meg anno, bár legalább mindkét gerlepár a képernyő mögött randizgatott.

A Nagy Ő péntek esti adásában négy nő küzdött még azért, hogy szemük Árpája, szívük Attilája végül őket válassza. Miután a legmegosztóbb lány, Metta távozott, az öribarija Bogi, elkezdett kinyílni Árpa felé. A négy nő Árpa Attila egyik legjobb barátjával, Balázs Andival trécselt egy kört, hogy a színésznő ezek után baráti tanácsokkal láthassa el a műsor nyereményét.

Bogit édesnek titulálta, de úgy érezte, hogy azt mondja, amit Attila hallani akar. Nataliról nagyon pozitív véleménye lett, Timiről pedig azt gondolta, hogy még bontogatni kell. Mimi folytatta tovább a dekoratív szobanövény „leteszik a sarokba, és szép”-taktikáját, de ez nem jött be, ugyanis Árpa Attilának egy lányt haza kellett küldeni az adás felénél, és Mimire esett a választása, akinek azt mondta, hogy

egy igazi hercegnő, de ő lehet, hogy inkább a sárkánnyal menne szívesebben haza.

Tehát Már csak Bogi, Natali és Timi maradtak.

Ezek után a lányokhoz hozzátartozók érkeztek, hogy Attila a természetes közegükben is megfigyelhesse őket. Bogi egész hétköznapinak tűnt családja körében, és bár nem ígért unokát édesanyjának, Árpa Attila azt mondta, hogy azért ezt majd megbeszélik, és gyakorolnak rá sokat. Timi legjobb barátját bárki megirigyelné, olyan intelligens és szép dolgokat mondott a lányról, hogy m is beleszeretünk. Natali videóhívásban mutatta be Attilának a legjobb barátnőjét, a következő jellemzéssel:

Ő egy paptársnőm. A szent szakrális test felébresztését is együtt szoktuk művelni.

Akármilyen izgalmasan hangzott is ez utóbbi mondat, úgy tűnik Attila nem a szakrális síkon vágyik teste felébresztésére, ugyanis Natalit küldte haza a műsor végén, így Timi és Bogi között dől majd el, hogy ki lesz A Nagy Ő választottja.