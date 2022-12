Valószínűleg ez most a legfényesebb utca Angliában. Az energiaválság ellenére ez az utca a New Miltonhoz közeli Barton on Sea-ben a levegőből nézve is kiemelkedik a környék többi utcája közül. A közönség tagjai idén megcsodálhatják a Byron Roadon kiállított karácsonyi fényeket. A híres díszkivilágítás több mint 80 ezer karácsonyi fényből, betlehemes jelenetekből, életnagyságú ünnepi állatokból és működő modellekből áll, mindez jótékonysági célokra. A 2016-ban Nagy-Britannia legünnepibb utcájának választott Byron Road az év végéig minden este kivilágítva marad. Körülbelül két hónapig tartott a hihetetlen látványosság felépítése, amelyet 2004 óta minden évben megépítenek (a világjárvány miatt 2020 kivételével), és amely nagy figyelmet vonz. Eddig több mint 90 ezer fontot gyűjtöttek össze különböző jótékonysági szervezetek számára, tavaly az NHS (a britek Országos Egészségügyi Szolgálata – a szerk.) összesen 5862 fontot kapott az esemény után.

Galéria: Nagy-Britannia legfényesebb utcája (Fotó: Jordan Pettitt/Solent News Photo Agency / Northfoto)