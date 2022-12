Fotó: TV2

Hétfő este végre pont került a nagy kérdés végére, amire három hete a Nagy Ő nézői vártak: Árpa Attila kiválasztotta, melyik lánnyal szeretné a továbbiakban szorosabbra fűzni viszonyát, és kapcsolatban folytatni a közös kalandjukat, netalán már egyenesen szerelemben. Árpa szívéért már csak két lány volt versenyben, Bogi és Timi, akik utoljára győzhették meg a színészt egy romantikus toszkánai nyaralás során, hogy melyikükre essen a választása.

Mindkét lány egy-egy külön napot tölthetett el a Nagy Ő-vel kettesben, és a véghajrában tényleg minden női vonzerejüket bevetették, hogy maguk felé billentsék a mérleg nyelvét. Bogi a közös vacsorájuk alkalmával teljesen kitárta érzéseit a színésznek, aki biztosította arról, hogy szereti, ugyan a szerelem nála kicsit lassabban jön.

A döntése előtt Árpa Attila még mindkét lánnyal egy utolsó közös beszélgetést is tartott, elsőként Timivel, akit egy igazi fehér lovon érkezett „szőke bombázóként” jellemezett.

„Ebből egy nagyon tartalmas, kalandos, vad kapcsolat tudna lenni. Nagyon sok idő telt el, sok beszélgetés, hogy eljussunk oda, hogy végre egy kicsit megnyílj, azért hogy meglássam az igazi Timit. És volt, amikor megláttam, és kifejezetten jól éreztem magam veled. A legfontosabb és legjobb érzés számomra az, hogy melletted férfinek érzem magam. Rájöttem arra, hogy azért nem lehet beléd látni, mert olyan vagy, mint egy karámba zárt vadló. Lehet, hogy azt a vadlovat ki kéne onnan már engedni.” – mondta Árpa.

Majd Bogi következett, akit a társkereső műsorba való érkezésekor egy igazi filmsztárnak tartott a magabiztos fellépésével.

„Egy határozott nő vagy, és felmerült bennem a kérdés, hogy egy ilyen nőnek én még mit taníthatok. Mi újat mutathatok annak, aki egy ilyen életúttal és ilyen érzelmi tapasztalattal rendelkezik. Márpedig szeretek néha férfiként egy nőnél első lenni valamiben. Egy dolgot nem igazán mondtam ki soha: Én féltékeny típus vagyok. Ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanulnom kezelni, de mást is tanulnom kell, és tanultam is. Tőled is, azt hogy egyáltalán nem baj, ha kimutatjuk az érzelmeinket.”

A Nagy Ő végül azt a következtetést vonta le, hogy a szerelmet nem találta meg, helyette csak érzelmeket, és érzéseket. „Lehet, hogy nem valakit kerestem ebben a műsorban, hanem önmagamat. Hogy feltudjam magam készíteni a szerelemre. Ez az út, ami önmagamhoz vezet, ezen kezdek el most járni, és ehhez kell egy társ.”

– mondta a színész, amikor nehéz szívvel búcsút vett Bogitól.

Ezzel pedig egyértelművé vált, hogy a versenyt végül Nyergesi Tímea nyerte, meghódítva ezzel a Nagy Ő, azaz Árpa Attila színész-rendező szívét: