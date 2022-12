Erre most, 10 év után derült fény.

Nem sokon múlott, hogy kimaradjon a Disney nagysikerű animációs filmjéből, a Jégvarázsból Olaf, a hóember. Bár sokaknak bizonyára elképzelhetetlen lenne a stúdió rekordokat döntő, 2013-ban bemutatott meséje az esetlen kis figura nélkül, a forgatókönyvíró-társrendező Jennifer Lee most bevallotta, ő hidegvérrel kinyíratta a karaktert, amelyet végül az őt szinkronizáló Josh Gad humorista mentett meg.

„Az első megjegyzésem az volt, hogy 'Öljétek meg a hóembert!'” – idézte fel Lee a napot, amikor megmutatták neki a Jégvarázs egy korai verzióját. Végül Olafot mégsem vágták ki, Gad ugyanis meggyőzte őt ennek az ellenkezőjéről, sőt, utána teljesen "rá is írták" a hóember karakterét, ami már elég meggyőző volt Lee számára is. Utólag nézve ez bizonyult a jó döntésnek, hiszen Olaf nem csak a közönség kedvence lett, de még egy spinoff-minisorozatot is kapott a későbbiekben.

(via IGN)