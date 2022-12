Fotó: RTL

November elején egy több fotóból álló Instagram bejegyzésben vállalta fel szerelmét L.L. Junior és Dárdai Blanka, akiknek románca már a nyár folyamán is találgatások témája volt. A két zenésznek akkor sorra gratuláltak a kommentelők, a pozitív megjegyzések mellett azonban a kritikából is kijut nekik bőven, főleg a köztük lévő 18 évnyi korkülönbség miatt. Dárdai most az RTL Reggeli műsorában árulta el, hogyan kezeli ezt a helyzetet.

„Nekem is ez egy új szituáció, és én is szeretem figyelgetni nem is csak a reakciókat, hanem hogy én hogy reagálok az emberekre” – kezdte az énekesnő, hozzátéve: az X-Faktor óta már nem viseli meg mások véleménye, de a mocskolódó hozzászólásokat nem tolerálja.

„A gyűlölködő, trágár, rosszindulatú kommenteket abszolút törlöm. Azért, mert az én profilomon egyszerűen nem lehet ilyen, főleg, amikor mi mindenhez szeretettel nyúlunk hozzá, nem bántunk ezzel senkit.”

Az énekesnő szerint bár párjával meg-megosztják közös pillanataikat az interneten, de egyáltalán nem nyilatkoznak vagy hakniznak szerelmükkel, ezért ő is elvárja, hogy követőik is tartsák meg ezt a három lépés távolságot.

„Ha valakinek nem tetszik, akkor ha meg is írja, legyen okés a komment, nem trágár.”