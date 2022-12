A ValóVilág villájába is beköltözött az ünnepi hangulat, elvégre nemcsak a BeleValóVilág műsorvezetői öltöztek be Mikulásnak és Krampusznak, hogy meglepjék a lakókat, de még Télanyó is befutott.

Fotó: RTL

Ezúttal azonban VV Melina volt az, aki a Mikulás asszonyának szerepébe bújhatott, így hallgatva végig a többiek kívánságait.

VV Lissza például plasztikai beavatkozásokat szeretne a fa alá, VV Piros pedig örülne a 36 milliós fődíjnak, de akadnak olyanok is, mint VV Dani, akinek elég lenne Télanyó.