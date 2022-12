Kár tagadni, hogy az Acélemberrel indított DC-filmek már régóta totális káoszba fulladtak, elég csak az olyan alkotásokra gondolni, mint az első Az öngyilkos osztag vagy a Ragadozómadarak.

A vezetőség sem nagyon tudott mit kezdeni a helyzettel, Henry Cavill parkolópályára került, miközben Ezra Miller sorra okozta az újabb és újabb fejfájásokat balhéjaival, illetve immár három Batman is létezik, miután visszahozták Michael Keatont is, aki az elkaszált Batgirl helyett csak a jövőre érkező The Flashben bújik denevérruhába.

A Warner Bros. új vezetősége alatt számtalan projektet elkaszáltak, és kitalálták, hogy a Marvel-filmekhez hasonlóan egy tízéves ütemtervvel fognak előállni, ami gatyába rázza a követhetetlen és nem túl minőségi filmekkel operáló univerzumot.

Itt jön a képbe a Marvel-veterán James Gunn (A galaxis őrzői, Peacemaker, Az öngyilkos osztag), aki Peter Safrannal közösen igyekszik sokadszorra is újraindítani a dolgokat.

Ez azonban durva áldozatokkal jár, ugyanis az IGN hírei szerint nem lesz harmadik része a Gal Gadot-féle Wonder Womannek, illetve olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy Jason Momoa az Aquaman 2 után szögre fogja akasztani a szigonyt, de Henry Cavill sem fog röpködni a Black Adam 2-ben, ami anyagi buktája miatt talán el sem fog készülni.

Ellenben felmerült, hogy Gunn nem akar elbúcsúzni Momoától, akinek egy antihősszerepet nézett ki: az intergalaktikus fejvadász Lobót, akit leginkább Deadpoolhoz lehetne hasonlítani. Ez illene is Gunnhoz, aki előszeretettel vesz elő negatív karaktereket (például Peacemakert).

A jelenlegi felállás szerint az új vezetőség az új irány miatt lekaszálja a régi karaktereket, és másokra helyezi át a fókuszt, korábban például azt is elhintették, hogy ugyan Robert Pattinson Batmanje marad – bár ő nem tartozik a DCEU fősodrához –, ellenben csökkenteni fogják a Denevéremberek számát a közös univerzumban.