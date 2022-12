Beteljesült a TikTok-felhasználók dédelgetett álma!

Rég nem látott felhajtás kíséri a Netflix november végén megjelent Addams Family spinoffsorozatát, a Wednesdayt, amelynek táncos jelenete önmagában is hódító útra indult a TikTokon. A címszereplő Jenna Ortega által koreografált különleges mozdulatokat a felhasználók azonban már nem az eredeti, a sorozatban elhangzott számra, hanem Lady Gaga 2011-es Bloody Mary című slágerére kezdték rekreálni, ami ennek köszönhetően épp második virágkorát éli.

Nem is kellett sokat várni, hogy a trend megérkezzen magához az énekesnőhöz is, aki nem okozott csalódást a rajongóinak: ő is elkészítette a saját Wednesday-táncát, ami annyira elnyerte a netezők tetszését, hogy többen is felvetették, akár a már színésznőként is szárnyát bontogató Gaga is szerepet kaphatna a sorozat 2. évadában.