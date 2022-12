A nemrég elhunyt Kevin Conroy neve egybeforrt a Sötét Lovaggal, elvégre az 1992-ben indult Batman: The animated series óta ó kölcsönözte a köpenyes igazságosztó hangját nem csak a sorozatban, de filmekben és videojátékokban is.

Conroy november 10-én hunyt el váratlanul, hatalmas űrt hagyva a DC-rajongók szívében, azonban nemrég kiderült, hogy utoljára még hallhatjuk őt Batmanként.

Méghozzá a jövőre érkező The Suicide Squad Kills The Justice League című videojátékban, amiben az Öngyilkos osztag tagjait alakíthatják a játékosok, hogy felvegyék a harcot az agymosáson átesett Liga tagokkal. Szembe fogunk kerülni Supermannel, a Villámmal és Batmannel is, akit ezúttal nem köt a "nem ölök" szabálya sem.