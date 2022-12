Az altatás elől menekült meg Beau, a tündéri pudli keverék kiskutya, akit pár hónapja testvéreivel együtt, borzasztó körülmények közt találtak egy iowai tenyésztőnél.

Mivel a kölykök a kereslethez képest túl sokan voltak, ezért a legszomorúbb sors várt rájuk, szerencséjükre azonban mégis sikerült időben új gazdára találniuk. A vak Beau-t is örökbe fogadták végül, egy New Jersey-i hölgy vette magához, azóta pedig 180 fokos fordulatot vett az élete: nem csak remek körülmények között tartják két másik négylábú társával, de még biztonságosan közlekedni is megtanították őt egy hullahopp karika segítségével.

A róla készült aranyos fotóktól garantáltan mindenkinek jobb lesz a kedve: