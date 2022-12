Fotó: Amy Sussman / Getty Images Hungary

A Trónok harca fantasyregények szerzője, George R. R. Martin legújabb interjújában végre elárulta, hogy hány oldalt kell még megírnia, hogy befejezze The Winds of Winter (magyarul: A Tél szelei) című következő kötetét. A világhírű amerikai szerzőt Stephen Colbert Tooning Out The News című műsorában kérdezte Dr. Ike Bloom. „Ő egy küszködő regényíró, akinek gondjai vannak a határidőkkel” – mutatta be a műsorvezető, majd rámutatott, hogy közel tizenegy éve halasztják a regény megjelenését. „Hallottam már az írói blokkról, de ez inkább írói székrekedés.”

Ezt követően a szerző vállrándítva elárulta, hogy nagyjából 1100-1200 oldallal készült el az elmúlt időszakban, majd azt is hozzátette, hogy véleménye szerint még 4-500 oldal kell a kézirat befejezéséig. Bár ez már valóban gyerekjátéknak tűnhet, Martin írói tempóját tekintve könnyen jelentheti azt, hogy a könyv valószínűleg még néhány évig várat magára. Ellenben úgy tűnik, hogy a folytatásnak a 75 százalékával (körülbelül 1500 oldallal) készült el eddig a szerző, ami messze az eddigi leghosszabb kötete lehet.

(via Ladbible)