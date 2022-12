Fotó: RTL

Kellemetlen szituációba keveredett VV Melina, aki az utóbbi napokban elég közeli kapcsolatba került egyik játékostársával, VV Danival. A fiú be is vallotta, gyengéd érzelmeket kezdett táplálni az előző párbaj győztese iránt, ő azonban kimérten fogadta ezeket a gesztusokat – egészen a múlt estéig. Akkor ugyanis elcsattant egy csók közöttük, amelyel Dani el is dicsekedett a többieknek. Melina ezt hallva teljesen kiborult, sírva vallotta be Reninek és Pirosnak, hogy egyébként őt kint várja valaki, akiről eddig senkinek sem beszélt.

„Azért jöttem úgy a villába, hogy szinglinek vallottam magam, mert annyira friss volt ez a dolog, és egyidőben történt azzal, hogy megtudtam, hogy bekerültem, hogy ezt jobb döntésnek láttam. 10 éve vágytam arra, hogy bejussak, erre szerettem volna fókuszálni, nem akartam, hogy berakjanak engem egy burokba, hogy én, aki kapcsolatban van” – ismerte el Melina, aki nagyon hiányolja kedvesét és bízik benne, hogy párja a így is megvárja kint őt.

A történet várhatóan hamarosan újabb vallomással folytatódik majd, lányok ugyanis azt tanácsolták barátnőjüknek, mielőbb mondja el az igazságot Daninak is.