Fotó: Dave J Hogan / Getty Images Hungary

Rebel Wilson nem biztos benne, hogy valaha is találkozott volna partnerével, Ramona Agrumával, ha nem csattan volna el első csókja egy nővel egy filmjelenetben. A 42 éves színésznő a The Hollywood Reporternek nyilatkozott arról, hogy a The Almond and the Seahorse című készülő filmjében szereplő Charlotte Gainsbourg megcsókolása miként változtatta meg élete menetét.

„Még soha nem csókolóztam nővel, úgyhogy arra gondoltam: Ó, istenem, hogy fog ez alakulni? – mondta az ausztrál színésznő a lapnak, hozzátéve, hogy ugyanakkor ő volt az, aki azt javasolta, hogy egy nő játssza a filmbéli szerelmét. – Nem tudom, miért mondtam, de úgy éreztem, működhet. Volt már korábban is egyfajta helyzetem egy nővel, nem szexuális kapcsolat, és nem csókolóztunk vagy ilyesmi. De aztán jött a csók Charlotte-tal. Nem gondoltam volna, hogy ez olyan nagy dolog lenne, vagy bármi ilyesmi.”

„Ha nem éltem volna át a Charlotte-tal vagy a másik nővel kapcsolatos élményt, nem tudom, hogy valaha is találkoztam volna-e a partneremmel. Ezek az élmények megnyitották a szívemet, hogy ez egy lehetőség. Hálás vagyok ezért a két élményért. Teljesen megváltoztatták a szerelmi életemet” – mondta a színésznő.