Fotó: YouTube

A Sikoly-franchise eddig mind az öt filmen keresztül a kaliforniai Woodsboro kitalált városába helyezte a borzalmakat, de ezen most változtatni fognak a készítők. A jövő márciusban megjelenő Sikoly 6 -ban Szellempofa gyilkosságainak túlélői ugyanis New York utcáira kerülnek, ahogy az a hivatalos kedvcsinálóból is kiderül.

A tavalyi ötödik rész rendezői Matt Bettinelli-Olpin és Tyler Gillett ismét visszatérnek a direktori székeikbe, akik ezúttal is James Vanderbilt és Guy Busick forgatókönyvéből dolgozhatnak. A film folytatni fogja a 2022-es Sikoly túlélőinek történetét, ezért többek közt újra láthatjuk majd Samanthát (Melissa Barrera) és Tara Carpenterrert (Jenna Ortega), akik próbálnak új életet kezdeni New York városában. Az új előzetest alább tekintheti meg: