New Yorkban kapták lencsevégre nemrég Selena Gomezt, aki egyébként pont a napokban húzta be élete első Golden Globe-jelölését. A színésznőről készült képek azonban őszintén meghökkentették a rajongóit, Gomez ugyanis meglehetősen furcsán fest rajtuk.

„Nem tudtam volna, hogy ő, ha nincs ott a neve a leírásban.”

„Furán néz ki az arca.”

„Lesokkolt, hogy ez ő.”

„Mióta néz ki így? Teljesen más, mint az Instagram-posztjaiban. Konkrétan felismerhetetlen” – érkeztek a hozzászólások a fotó alá. Rajongói közül azonban többen is megvédték kedvencüket: kiemelték, hogy a színésznő egyrészt nincs is kisminkelve ezen a képen, másrészt ahogy az a nemrég bemutatott önéletrajzi filmjéből is kiderült, Gomez több komoly egészségügyi problémával, például lupusszal is küzd, amelyek mind-mind hatással vannak a külső megjelenésére.