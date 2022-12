Ennek a dublini születésű férfinek most negyven százalékban tetoválásokkal van borítva a teste, miután a nővére megajándékozta őt az első tetoválással karácsonyra. A 36 éves Joey Charlie Tatú Írországból eddig közel tízezer fontot költött arra, hogy testének felét tetoválásokkal borítsa be. Joey, aki 18 éves korában hagyta ott az iskolát jelenleg munkanélküli. Éppen csak sikerült elvégeznie az érettségit, de mostanra már diplomát szerzett egy informatikai szakon. Dublinban született, egy nővére van, és jelenleg anyjával és nővérével él, amíg munkát nem talál. Joeyt 15 éves kora óta lenyűgözték a tetoválások, de 22 éves koráig várt, hogy belevágjon. A nyelvét is felhasíttatta, és ellentétben sok extrém testmódosítóval, akiknek a nyilvánosság előtt gyűlölettel kell szembenézniük, Joey szülőhelyén sokkal elfogadóbbak az emberek. Elmondása szerint van, hogy idős hölgyek megállítják az utcán, hogy elmondják neki, milyen jól néz ki.

A férfi legextrémebb testmódosítási élménye az volt, amikor lyukat ütött az orrlyukába, ami annyira fájdalmas volt, hogy majdnem elájult. Szeretettel emlékszik vissza arra, hogy a nővére csináltatta meg neki az első tetoválását: „Nyaraláson voltam nála, amikor Tenerifén élt, és hét kis csillagot csináltattam a bal belső karomra. Karácsonyi ajándékként kaptam tőle. A fő ok, amiért ennyi tetoválást akartam, az az, hogy teljesen egyedi legyek. Nem akarok elvegyülni mindenki mással, azt akarom, hogy észrevegyenek, amikor az utcán sétálok.”