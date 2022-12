Egy új sorozat keretein belül veszik górcső alá a Glee című sorozat körüli tragédiákat, illetve annak forgatásán történeteket. Azonban a sorozat egykori szereplői közül nem mindenki elégedett a dologgal.

Fotó: YouTube

The Price of Glee címmel érkező sorozat január 16-én debütál majd a Discovery+-on, és bővebben foglalkozik majd azon szereplők halálával is, akik a széria forgatása közben hunytak el.

Ugyanis a Glee szereplőgárdája három tragédiát is megélt: elvesztették Naya Riverát, Cory Monteith és Mark Sallinget is, ami egy életre megbélyegezte az idehaza is népszerű sorozatot.

A Discovery+-ra érkező dokumentumsorozat előzetese láttán azt híhetné az ember, hogy a szereplők is áldásukat adták a dologra, azonban ez egyáltalán nincs így.

Az Artie Abramset alakító Kevin McHale sem örül a sorozatnak, kifejezetten ellenzi annak létezését.

„Nem feltétlen akarnék ennek több figyelmet adni annál, amennyit érdemel, vagy szükséges. Majd meglátjuk. Nekünk, és a barátainknak semmi közünk ehhez, szóval meglátjuk mi lesz belőle."

Jenna Ushkowitz (a sorozatban Tina Cohen-Chang) is osztja egykori kollégája véleményét, mondván ők voltak azok, akik megélték a forgatásokat, akik ténylegesen tudják, hogy mik történtek a színfalak mögött.

Becca Tobic (Kitty Wilde) még augusztusban beszélt a sorozatról, de akkor sem épp jó véleménnyel.

„Van valaki, aki elkeseredetten próbál összerakni egy dokumentumsorozatot, és folyamatosan keres bennünket. De elmondom én, miért nem fog ez megtörténni: teljesen mindegy, mi volt a forgatáson. A nap végén így is egy család vagyunk. Egy nagy, diszfunkcionális család, ahol ott a hűség. Ahol nem számít, hogy mennyire nem szerettem egy bizonyos személyt a munkában. Lehet, hogy gyűlöltelek, de nem eléggé. Nem gyűlölőm magunkat eléggé ahhoz, hogy részt vegyek ebben.”