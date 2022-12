Megviselte a rosszindulatú hozzászólás-cunami a színésznőt.

Szeptember elején futott be, és azonnal felforgatta az állóvizet a Trónok harca előzménysorozata, a Sárkányok háza. A szintén George R. R. Martin könyvein alapuló történet összességében csupa pozitív visszajelzést kapott mind a kritikusoktól, mind a nézőktől, ennek ellenére azonban a színészek is megtapasztalták, negatív oldala is van egy sikershow-ban való szereplésnek.

A felnőtt Alicent Hightowert alakító Olivia Cooke most őszintén beszélt erről friss interjújában, ahol bevallotta, valódi mentális problémákat okozott nála az akkor kapott rengeteg gyűlölködő poszt és hozzászólás.

„Szörnyű. Borzalmas. Az emberek annyira rosszindulatúak. Ez van, senkinek sincs semmi kedves mondanivalója. Arra senkinek nincs ingere, hogy valami olyanról írjon, amit kedvel, olyan gondolatokat posztoljon, amikben jóindulatú dolgokat írna. Emiatt nagyon depressziós lettem, még egy kis időre sem akartam elhagyni a házat” – magyarázta a 28 éves angol színésznő, hozzátéve: hosszú ideje már fel sem megy inkább a Twitterre.