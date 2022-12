VV Melinában és VV Ákosban csak nemrég tudatosult, hogy az életükbe meghatározó változásokat hoz majd a reality-műsor. A kérdést VV Márió dobta fel társainak, aki azon vélekedett, hogy amikor kimennek majd a villából, akkor az úgy fogják-e őket kezelni, mint közszereplőket. Abban biztosak voltak a játékosok, hogy mindenképpen kiváltságosoknak érezhetik magukat, amiért kiválasztásra kerültek több ezer jelentkező közül, de Melinában láthatóan sok kérdés is felvetődött.

Akkor most már ha megyek valahova, nem tudok úgy jelentkezni, hogy Böszörményi Melina, csak úgy, hogy VV Melina? És most már csak VIP műsorba mehetek, például A Konyhafőnökből, de a simába már nem, ahol szimpla emberek vannak? Akkor ez hogy van most?