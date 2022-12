A villalakónak muszáj volt tiszta vizet öntenie a pohárba.

Fotó: RTL

Komoly dilemmával nézett szembe az elmúlt napokban VV Melina, aki az előző héten elismerte, állításával szemben mégsem szingliként érkezett a műsorba, csak olyan friss volt a kinti kapcsolata, hogy azt inkább elhallgatta mindenki elől.

Az ezzel kapcsolatos probléma fő forrását VV Dani, valamint az ő Melina iránt mutatott intenzív érdeklődése jelentette, így VV Piros és Reni azt tanácsolták barátnőjüknek, mindenképp mondja el a srácnak, várja őt otthon valaki.

Erre a beszélgetésre most sor is került, a két játékos kint leült tisztázni, hányadán is állnak egymással. Bár VV Dani Melina kérdésére kijelentette, korábbi beszélgetésük hatására húzott egy vonalat magában, és már nem akar többet tőle, mint barátság, villatársa vallomása láthatólag mélyen érintette őt.

„Nagyon féltem elmondani Daninak az igazat, de tudtam, hogy tőlem kell tudnia, és őszintének kell lennem hozzá” – mondta az előző párbaj nyertese.