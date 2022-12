Bombaként robbant a hír, amikor bejelentették Henry Cavill visszatérését Supermanként, amit Dwayne Johnson lelkesen népszerűsített a Black Adam mozifilm premierje előtt és után is.

A rövid cameo azt sejtette, hogy Superman tényleg visszatért, sőt Cavill és a Szikla is arról beszélt, hogy a jövőben érkező DC-filmekben többször össze is fognak csapni, illetve egymás oldalán is harcolnak majd. Később maga Cavill is posztolt arról, hogy újra övé a szerep, a rajongók legnagyobb örömére.

Aztán jött a DCU új vezetője, James Gunn, aki ezt egy csapásra lelőtte azzal, hogy kirúgta Cavillt, és egy fiatal Supermanről készít majd filmet, kukázva ezzel a Wonder Woman 3. részét, a Michael Keaton-féle Batman Beyond mozit és sanszosan az Aquaman 3-at is. A jövőre érkező The Flashben is feltűnt volna egyébként Gal Gadot és Henry Cavill, de a vezetőség ezeket is kivágta a filmből.

The Rock has unfollowed the Black Adam and Warner Bros. Discovery's Instagram accounts. pic.twitter.com/d2sdliLK4e — Home of DCU (@homeofdcu) December 16, 2022

A teljes reset miatt pedig Rock kikövette a Warner és a Black Adam közösségi oldalait az Instagramon, pedig korábban teljes vállszélességgel arról beszélt szinte folyamatosan, hogy egy új korszak kezdődik a DCU-ban.

Azonban úgy tűnik, hogy Dwayne Johnson sem része Gunnék 10 éves tervének, és elég valószínű, hogy a Black Adam sem kap folytatást.

Időközben maga a Szikla is reagált a hírre, és cáfolta a dolgot, mondván, soha nem követte egy fiókot sem, azonban arra nem reagált, hogy mi lesz a sorsa a karakterének.