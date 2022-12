Az énekesnő is megérkezett a TikTokra, első, kisfiáról készült videójával pedig be is robbantotta a platformot.

Kevés világsztár tudja olyan jól megóvni a nyilvánosságtól magánéletét, mint Rihanna, akinek ugyan már májusban megszületett első gyermeke, de a kicsiről eddig semmit sem tudhattunk – nemét maximum csak sejthették a rajongók, de nevét, vagy fotóját sosem lehetett még hallani és látni. Most azonban maga az énekesnő mutatta be a nagyvilágnak kisfiát, méghozzá legelső TikTok videójában.

A felvételen a (továbbra is ismeretlen nevű) pici egy autóban ülve mosolyog és gügyög a kamerának, miközben édesanyja beszél hozzá:

Mondanunk sem kell, a videó berobbantotta a közösségi oldalt, hiszen mindössze 18 óra alatt bezsebelt több mint 11 millió megtekintést és közel 3.5 millió kedvelést. Egyelőre nem tudni, mi okból döntött úgy popsztár, hogy közzéteszi a cuki felvételt, mindenesetre sok rajongója „előkarácsonyi ajándéknak” vette a meghitt posztot.