Arról is beszélt, miért ment „tróger, alpári” ruhában párbajozni.

A közönség döntése alapján VV Anita távozott másodikként a ValóVilág 11. játékából, aki VV Pirossal szemben maradt alul egy meglepő eredménnyel zárult párbajban. Míg társai a győztest ünnepelték, Anita arról beszélt, hogy élte meg a villában töltött közel egy hónapot, illetve a vereségét.

„Ha egy ilyen ember ellen kiesek, az azt mutatja, hogy nincs helyem a ValóVilágban, és nincs helyem arra, hogy példát tudjak mutatni elnyomott nőknek” – magyarázta a játékos, aki nézői kérdésekre is válaszolt. Mint kifejtette, a kiöltözést meghagyta Pirosnak, ő azért érkezett „tróger, alpári” ruhában a stúdióba, mivel társai is ezzel a jelzőkkel illették őt bent. Ezekkel valahol egyet is értett, és elárulta, ha újrakezdhetné, lehet, kicsit jobban moderálná a stílusát.