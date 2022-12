Egy női betörőt rajtakaptak, amint hétfőn kora reggel Robert De Niro Upper East Side-i házában kutakodott, ahol karácsonyi ajándékokat is elemelt a színész fája alól, sőt még az iPadjével játszott. Az azonosított 30 éves Shanice Aviles visszaeső bűnöző, aki hajnali fél három körül tört be Az Ír sztárjának otthonába. A New York-i rendőrség helyi közbiztonsági csoportjának rendőrei kiszúrták Avilest, amint a lakóépület ajtaját próbálta kinyitni, mielőtt bejutott De Niro otthonába.

„Karácsonyi ajándékokat lopott” –erősítette meg egy rendőrségi tisztviselő a The Postnak, hozzátéve, hogy a színész és a betörő között nem találkoztak egymással. A 79 éves filmsztár és lánya az emeleten tartózkodott, és nem tudtak arról, hogy mi történik az alsó szinten. A rendőrök a helyszínen elkapták Avilest, akinek összesen huszonhat korábbi letartóztatása van.

Fotó: Dia Dipasupil / Getty Images Hungary

(via PageSix)