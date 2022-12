Izgalmasnak ígérkezik az életrajzi dráma, főszerepben Cillian Murphyvel.

Fotó: YouTube

Nagy napja lesz a moziknak 2023. július 20-án, ekkor érkezik ugyanis a Margot Robbie-féle Barbie-film, illetve Christopher Nolan új produkciója, az Oppenheimer is.

A történet J. Robert Oppenheimer fizikusról, illetve az amerikai atombomba feltalálásáról szól, a címszereplő Cillian Murphy által alakított karakterének azonban nemcsak a találmány fizikai létrehozásával kell megküzdenie, hanem ennek emberi és morális hátterével is.

Ehhez most befutott egy meglehetősen látványos előzetes is, amelyben láthatjuk az első nukleáris bomba új-mexikói teszt robbantását is, méghozzá a lehető legélethűbb formában – Nolan ugyanis jó szokásához hűen ahol csak tudta, ezúttal is messze elkerülte a speciális effekteket, így a robbanást is élőben forgatták le (ahogy anno a Tenetben a repülőgép-karambolt vagy a Csillagok közöttben a hatalmas homokviharokat).

Az Oppenheimer impozáns nevekkel igyekszik majd a nézőket a vászon elé ültetni, feltűnik a filmben többek közt Rami Malek, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Casey Affleck és Florence Pugh is, bár a rendező merész módon róluk egyelőre egyetlen snittet sem mutatott egyik előzetesében sem.

(via IGN)