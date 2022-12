Fotó: RTL II

A ValóVilág 11 hétfő esti összefoglalójában ismét drámai lett a hangulat, amikor a villalakók megtudták, hogy egyiküknek fontos üzenete érkezett. A többiek a nyugiszobába elvonulva azt hitték, hogy VV Sajti a családjától örömteli híreket fog kapni, de nem egészen ez történt. Üzenet az érkezett, csak Sajti egyáltalán nem olyat kapott a várandós párjától, mint amilyenre számított. A férfi barátnője ugyanis kezdetben azt hitte, végig képes lesz kitartani a luxusvillába költözött szerelme mellett, de

szembesítése során elmondta, hogy egyáltalán nem tud azonosulni azzal, amit a párja odabent művel.

„Tényleg úgy gondoltam, hogy kitartok melletted a végsőkig, és végig tudjuk csinálni, és kibírja a kapcsolatunk, de ahogy viselkedsz, azzal nem tudok, és nem is szeretnék azonosulni. Úgy gondolom, hogy nagyon durván átléped a határokat. Mondanék itt három lánynevet: Lissza, Reni, Anita. Nálam nem fér bele, hogy te kivel hogyan tornáznál az ágyban″ –mondta csalódottsággal vegyes dühében a párja. „Nem fogom ezt tovább csinálni sem nézni, úgyhogy én most szakítok veled, aztán mehet a játékod asszonymentesen. Most már szabad kezet adok, azt csinálsz tényleg amit szeretnél.″