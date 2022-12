Egy 40 millió dolláros földalatti bunker került bemutatására, aminek célja, hogy végső menedéket nyújtson az úgynevezett „példátlan időkben”. A svájci székhelyű Oppidum, a biztonságos, földalatti luxuslakások fejlesztője Futuristának nevezte el a biztonságos földalatti páncélerődítményt. A piacra dobott bunkerek célja, hogy biztonságos helyet biztosítsanak az ultra nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyek számára, akiknek teljes otthoni és üzleti környezetet is biztosítanak benne.

A vállalat szerint az első számú prioritás a tulajdonosok szeretteinek és a barátainak védelme, de persze az értékes tárgyak is kényelmesen elférnek. Mint a fejlesztő minden ingatlana, ez is a legmodernebb technológiákkal rendelkezik, beleértve a robbanás elleni védelmet, a hálózaton kívüli áramellátást és más fejlettebb technológiai berendezéseket, melyeknek célja, hogy megvédjék az ügyfeleket „a világon bármitől”. Eközben a létesítmény megóvja a képzőművészeti alkotásokat, ritka szövegeket és más régiségeket, felbecsülhetetlen értékű borokat és szeszes italokat, tehát szinte bármit, aminek magas anyagi vagy eszmei értéke van. A luxusmenedéket egy neves építész, Marc Prigent tervezte, aki a világ legfényűzőbb belső tereit alkotta meg olyan neves szállodatulajdonosok számára, mint a Ritz-Carlton és a Four Season. Íme: