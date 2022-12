Konkrét célja is van, mire költi majd az összeget.

Erejével és kitartásával rajt-cél győzelmet aratott a Farm VIP legutóbbi játékában Schobert Norbi, aki utána maga választhatta ki nyereményét. A műsorvezetők egy, a termelési feladatban később hasznossá váló kézi malmot ajánlott fel csapatának, vagy B opcióként a műsor fődíjából egymillió forintot, amelyet így már garantáltan hazavihet.

„Rengeteget beszéltünk a többiekkel, hogy melyiket válasszam. Azt mondták, hogy rám bízzák a döntést, de ők inkább az egymillió forintot tudnák ajánlani, mert már van egy ilyen [kézi malom] fent a házban, és azzal is elég rövid idő alatt meg tudtuk oldani a búza darálását” – indokolta választását Schobert, akinek már terve is van, mihez kezd az összeggel: elviszi szeretett kisöccsét úgy egy játékboltba, hogy Zalán azt választhat, amit csak akar. Sőt ellenfeleire is gondolt.

„Nagyon megszerettem a csapattársaimat, nagyon szeretném, hogy a maradék pénzből a műsoron kívül is összegyűlhessünk, és vacsorázhassunk egy jót.”