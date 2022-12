Fotó: RTL

Rájár a rúd VV Sajtira, akivel videóüzenetben szakított kinti kedvese, gyermeke édesanyja, amíg a társait a nyugiszobába terelték a szerkesztők.

Érthető módon később mindenki kíváncsi volt, milyen híreket kapott a láthatóan megtört, feladást fontolgató VV Sajti, ő azonban úgy döntött, nem vallja be az igazságot, helyette azt hazudta, nagypapája került kórházba. Figyelmetlenségére azonban VV Bibinek mást mondott, miszerint édesanyja lett rosszul, VV Barna pedig csak kiszedte belőle, hogy párjáról van szó. Az eltérő részinformációk hamar gyanúsak lett a luxusbörtön lakóinak, akik rögtön rá is kérdeztek nála, mi is történt pontosan családjával.