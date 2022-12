Fotó: RTL

Miután barátnője videóüzenetben szakított a ValóVilág 11 egyetlen párkapcsolattal beköltöző játékosával, VV Sajti elkeseredett saját kimenekítő hadjáratba kezdett, hogy megpróbája megmenteni szerelmével a kapcsolatát, akitől már egy gyermek is van. Első körben úgy tűnt a férfit annyira megtörte dolog, hogy azonnal fel is akarta adni a műsort, amely döntés végső meghozatalára 24 órát kapott a szerkesztőktől.

Továbbra is zavaros, hogyan is szeretne a dönteni a játékos, ugyanis első kijelentése után már egy tervet is kitalált, hogyan tudna a két hét múlva esedékes párbajon kiesni és egyben benntartani egy társát, most viszont mintha megint változott volna a hozzáállása. Miután könnyeit törölgetve közölte a riportszobában, hogy folytatni szeretné a versenyt, a férfi azután kint már a földre roskadva sírt, ahol VV Riconak kellett vigasztalnia. Később Barnával a nyugiszobában pedig azon beszélgettek, hogy VV Ákost kellene a párbajra vinnie. Az adásrészeletet itt nézheti vissza: