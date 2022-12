Megbeszélték, legközelebb már a séf is Járai vendége lesz a Reggeliben.

A véghajrához közeledik a Konyhafőnök VIP idei évada, amelynek szerda este kialakult a TOP3-as mezőnye is Ripli Zsuzsi, Kardos Eszter és Dobos Evelin személyében. A műsortól utolsó férfi versenyzőként Járai Máté búcsúzott, aki nem titkolta, félve vágott bele a vetélkedőbe, az egyik zsűritaggal, Rácz Jenővel ugyanis köztudottan nem ápoltak jó viszonyt egymással. A séf végül saját csapatába válogatta be a színészt, most pedig kedves szavakkal búcsúzott tőle:

Én nagyon boldog vagyok, mert szerintem falakat tudtunk ledönteni magunk előtt, és nemcsak a versenyben, hanem személyes okokból is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ez az egész végül így történt

— magyarázta Rácz, aki szerint Járai nagyon szépen helyt állt ebben a kemény versenyben. Szavait könnyes szemmel hallgatta a kieső versenyző, és kapva kapott az alkalmon, hogy korábbi konfliktusukat rendezve megérdeklődje csapatkapitányától, a jövőben elmegy-e a Reggelibe, ha ő a műsorvezető?

„Ott leszek!” – felelte Rácz.