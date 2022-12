A regnáló Miss Anglia elárulta nagyra törő ambícióit, ami pedig nem más, mint hogy ő legyen az első szépségkirálynő, aki a világűrbe utazik. A 27 éves Jessica Gagen már most kibontakozó repülőmérnök, aki az űrmérnöki tanulmányinak utolsó évében tart, és szeretne más nőket is inspirálni a nem túl szokványos pályára. Most azonban úgy véli, hogy karrierútja a csillagokban van megírva, és arról álmodik, hogy egy napon a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről oktat majd gyerekeket, ugyanis arra készül, hogy asztronautává képezze tovább magát.

Az elképesztő elszántsággal rendelkező Jessica, akit két hónappal ezelőtt Miss Angliává koronáztak, jövő tavasszal a Miss World címért fog versenyezni. Ezután reméli, hogy báli ruháját és magas sarkú cipőjét űrszkafanderre cserélheti, hogy ő legyen az első szépségkirálynő és modell, aki valaha is járt az űrben. Jessica jelenleg integrált mesterképzést végez a Liverpooli Egyetemen, és azt tervezi, hogy három éven belül űrhajósnak jelentkezik, ami az ő esetében egyáltalán nem tűnik megvalósíthatatlannak.