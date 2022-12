Fotó: YouTube

Megkaptuk a szinkronos előzetesét is a jövő márciusban érkező John Wick 4. felvonásnak, ahol Keanu Reeves ismét magára ölti ikonikus szerepét, és ex bérgyilkosként végig verekszi magát a fél világon. Az újabb rész az előzőekhez hasonlóan láthatóan a jól ismert sémát fogja alapul venni, tehát rengeteg fegyverropogásra és akcióra lehet majd ezúttal is számítani, amely egyben a Wick-széria leghosszabb filmje lesz a közel háromórás játékidejével.

A főszerepet játszó Reeves egy panelbeszélgetés alkalmával elárulta, hogy harcjelenetek szempontjából mindenképpen ez volt a legnehezebb alkotás, amiben valaha is részt vett. Nem is csodáljuk, hiszen ellenfeleinek ezúttal Donnie Yent (Zsivány Egyes, Ip Man) és Hiroyuki Sanadát (Bullet Train Westworld) tették meg a készítők, amely ázsiai színészlegendák önmagukban garanciát jelentenek a távol-keleti harcművészeteket megidéző látványvilágra. A szereplőgárdához újonnan csatlakozott még Bill Skarsgård (Az, Örökkévalók), akit szintén nem szükséges mostanra bemutatni a mozirangóknak, valamint az előző részekből visszatér Laurence Fishburne, Ian McShane és Lance Reddick is.

A film szinkronos előzetesét alább tekintheti meg:

A John Wick 4. felvonás március 23-án érkezik a hazai mozikba.