Műhóval fedett rénszarvasok, számtalan kicsi és nagy Mikulások és persze angyalkák. Dirk van Acken már 2013 óta díszíti fel otthonát mindenféle karácsonyi holmival, amihez az ünnepek alatt 30 ezer lámpát, illetve megannyi apróságot használ fel.

A házban nincs olyan szoba, ahol ne lenne valamilyen karácsonyi holmi, illetve a kertbe is felállít hóágyúkat. Ahogy a gyűjteménye nőtt, úgy keltette fel az emberek érdeklődését is a férfi hobbija, ami az elmúlt években közel 1000 látogatót vonzott már. Tekintse meg ön is: