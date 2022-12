Egészen pokoli időjárás uralkodik az Egyesült Államokban a hideg miatt, különösen Seattle-ben, ahol az egész város egy jégpályává változott az elmúlt napokban.

Fotó: YouTube

A TikTok-ra több videó is felkerült, ami megmutatja, milyen az élet a jeges pokollá avanzsált városban, ahol az emberek az autót jobb ha el is felejtik, ugyanis még a kutyát is csak négykézláb lehet levinni sétáltatni a fagy miatt.