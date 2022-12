A kép alatt elszabadultak a kommentek, miszerint Khloé más apától született, annyira nem hasonlít testvéreire.

Nosztalgikus hangulatban köszöntötte a karácsonyt Instagram oldalán Kim Kardashian, aki egy régi képet tett közzé, amelyen két nagyobbik testvérével és édesanyjával, Kris Jennerrel látható egy vidámparkban. Az aranyos gyerekkori fotó alatt azonban nem az ünnepi jókívánságokkal telt meg a kommentszekció, helyette a legtöbben azt kezdték el diskurálni, ki lehet az apja Khloé Kardashiannek, a szőke kislány ugyanis a netezők szerint látványosan nem hasonlít nővéreire.

A téma egyébként nem újkeletű dolog, időről-időre szárnyra kapnak a teóriák, miszerint Khloé O.J. Simpsontól, vagy édesanyja fodrászától, Alex Roldentől született, ez azonban nem igaz – a realityhős évekkel ezelőtt DNS vizsgálatra is ment, ahol kiderült, ő is közel-keleti származású, ahogy testvérei és édesapjuk, Robert Kardashian is volt.