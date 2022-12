A Cindy Lou-t alakító Taylor Momsen egy ideje nem is színészkedik már, csak a zenére koncentrál.

A Grincs című, gyakorlatilag karácsonyi klasszikussá vált filmet valószínűleg nem sokaknak kell bemutatni, ahogyan a főszereplő kislányt, Cindy Lou Ki-t sem. Az őt alakító Taylor Momsent azonban annál inkább, hiszen a színésznő felnőtt a mozi bemutatója óta eltelt 22 év alatt, és valószínűleg kevesen ismernének már csak rá.

A most 29 éves Taylor Momsen a Grincs után a legtöbbeknek a 2007-es Pletykafészek sorozatból lehet ismerős – ő formálta meg Jenny Humphrey-t, a széria végeztével azonban befejezte színészi karrierjét, hogy csak a zenére koncentrálhasson. Momsen ugyanis 2009 óta a népszerű amerikai rockegyüttes, a The Pretty Little Reckless énekesnője, és mint mesélte, jövőjéről még Cindy Lou karácsonyi dalának felvételekor döntött:

„Sosem felejtem el, amikor besétáltam a stúdióba, először vettem fel a fejhallgatót, és elénekeltem a Hol vagy karácsony?-t. Ekkor jöttem rá, ezt szeretném csinálni, zenélni akarok egész életemben.”

(via LadBible)