A Netflixes Daredevil óriási sikert aratott annak idején, a rajongók pedig örömmel fogadták a vak igazságosztó visszatérését, aki immáron az MCU berkein belül tevékenykedik.

A Fenegyereket továbbra is Charlie Cox alakítja, aki feltűnt már a Pókember: Nincs hazaút és a She-Hulk sorozatban is, és 2024-ben saját sorozatot is kap a Disney+-on.

A Netflixes széria meglehetősen erőszakos és véres volt, ami nem igazán tükrözi az MCU világát, elvégre ezek a filmek elsősorban a fiatalabb korosztálynak szólnak, bár a Deadpool 3 ezt az ígéretek szerint rendesen át fogja alakitani. Cox nemrég beszélt a Born Again alcímmel érkező sorozatról, amiről nem árult el túl sokat, de annyit elhintett, hogy nem lesz hiány itt sem az akcióból és a sötét hangulatból.

A színész azonban leszögezte, hogy ez már egy új Daredevil, aki továbbra is erőszakos, de senki ne várja azt a fajta durvulást, amit a korábbi sorozatban megszoktak a rajongók.