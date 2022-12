Egy viszonylag olcsó fülbevalót kapott férjétől.

Idén is Sandringhamben karácsonyozott az angol királyi család, akik ilyenkor az ünnep apropóján igyekeznek frappáns vagy figyelmes apróságokkal meglepni egymást.

A jelek szerint idén Vilmos herceg remekül választott ajándékot feleségének, Katalin hercegné ugyanis másnap már fel is avatta újdonsült, tőle kapott fülbevalóját. Az ékszert a The Sun magazin szúrta ki a hercegné fülében a vasárnapi istentiszteletre menet, és rögtön ki is derítették, pontosan milyen kiegészítőről van szó: a darab egy viszonylag olcsó, arany bevonattal és kövekkel díszített divatbizsu, amely Dina fantázianévre hallgat, és Katalin egyik kedvenc márkájának terméke.

Sajnos azonban hiába egész megfizethető az ára (nagyjából 40 ezer forintnak megfelelő font), a rajongóknak nem lesz egyszerű dolguk beszerezni a sajátjukat, a fülbevaló ugyanis az eredeti cikk megjelenését követően villámgyorsan el is fogyott.